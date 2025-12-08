Пермский Дом Молодежи возглавил бывший статусный чиновник
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Василий Головин, в 2021-2024 годах возглавлявший департамент культуры и молодежной политики Перми, трудоустроился директором городского Дома молодежи. По данным сервиса раскрытия информации Saby, изменения в состав дирекции были внесены 5 декабря.
«Муниципальное автономное учреждение „Дом Молодежи“. Директор — Головин Василий Викторович», — сообщается на сервисе. По информации агентства, предыдущий директор Анастасия Добренко, работающая с февраля 2024 года, перешла на должность заместителя директора.
Василий Головин до 2020 года руководил пермским ДК имени Кирова, а затем был назначен начальником департамента культуры и молодежной политики Перми. До прихода на новую должность работал исполнительным директором ДК имени Солдатова.
Ранее URA.RU сообщало, что ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» снова возглавила Марина Шехмаметьева. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 3 декабря она назначена исполняющим обязанности директора учреждения вместо Ольги Баклушиной, руководившей центром с 2021 года.
