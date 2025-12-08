Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

Пермский Дом Молодежи возглавил бывший статусный чиновник

Директором пермского Дома Молодежи стал Василий Головин
08 декабря 2025 в 13:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Учреждение возглавил экс-чиновник городской мэрии

Учреждение возглавил экс-чиновник городской мэрии

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Василий Головин, в 2021-2024 годах возглавлявший департамент культуры и молодежной политики Перми, трудоустроился директором городского Дома молодежи. По данным сервиса раскрытия информации Saby, изменения в состав дирекции были внесены 5 декабря.

«Муниципальное автономное учреждение „Дом Молодежи“. Директор — Головин Василий Викторович», — сообщается на сервисе. По информации агентства, предыдущий директор Анастасия Добренко, работающая с февраля 2024 года, перешла на должность заместителя директора.

Василий Головин до 2020 года руководил пермским ДК имени Кирова, а затем был назначен начальником департамента культуры и молодежной политики Перми. До прихода на новую должность работал исполнительным директором ДК имени Солдатова.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» снова возглавила Марина Шехмаметьева. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 3 декабря она назначена исполняющим обязанности директора учреждения вместо Ольги Баклушиной, руководившей центром с 2021 года. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал