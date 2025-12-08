Пермский Дом Молодежи возглавил бывший статусный чиновник

Учреждение возглавил экс-чиновник городской мэрии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Василий Головин, в 2021-2024 годах возглавлявший департамент культуры и молодежной политики Перми, трудоустроился директором городского Дома молодежи. По данным сервиса раскрытия информации Saby, изменения в состав дирекции были внесены 5 декабря.

«Муниципальное автономное учреждение „Дом Молодежи“. Директор — Головин Василий Викторович», — сообщается на сервисе. По информации агентства, предыдущий директор Анастасия Добренко, работающая с февраля 2024 года, перешла на должность заместителя директора.

Василий Головин до 2020 года руководил пермским ДК имени Кирова, а затем был назначен начальником департамента культуры и молодежной политики Перми. До прихода на новую должность работал исполнительным директором ДК имени Солдатова.

