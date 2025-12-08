Похищали, избивали, грабили: в Тюменской области осудили участников банды

Мужчин отправили в колонию строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поселке Туртас Тюменской области осудили мужчин, которые вывозили жителей в лес, избивали и отнимали деньги. Также они украли лодочный мотор у тоболяка. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В мае 2024 года двое подсудимых в поселке Туртас схватили на улице местного жителя, насильно усадили его в автомобиль и вывезли в лес, где один из них избил потерпевшего битой, причинив ему перелом лодыжки и рану головы, и потребовал 200 тысяч рублей. Аналогичным способом соучастники в июне 2024 года совершили разбойное нападение на другого жителя поселка Туртас, который передал им 295 тысяч», — говорится в сообщении.

Суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима: одному назначили —семь лет и два месяца, второму — девять, третьему — десять. Также их обязали выплатить потерпевшим 456 тысяч рублей в качестве компенсации.

