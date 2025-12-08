Логотип РИА URA.RU
Антициклон несет в Челябинскую область мороз до -23 градусов, а атмосферный фронт — снегопады

Предстоящая неделя в Челябинской области ожидается холодная и снежная
08 декабря 2025 в 13:53
Предстоящей ночью в Челябинской области существенно похолодает

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинской области на предстоящей неделе ожидается холодная и снежная погода. Антициклон несет в регион резкое похолодание до -23 градусов, а со сменой направления ветра в область в выходные вернутся снегопады, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. 

«9 декабря с северо-запада опустится холодный антициклон: осадки прекратятся, но ночью местами похолодает до -23 градусов. Под влиянием антициклона область будет находиться всю неделю. Со сменой направления ветра на южное холод отступит, но с атмосферными фронтами снегопады в регион вернутся в выходные», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. 

Сегодня зона осадков будет постепенно отходить на юго-восток. В предстоящую ночь снегопад еще будет продолжаться. 

В Челябинске ранее выпала половина от месячной нормы осадков. На улицы вывели 182 единицы техники и 507 рабочих, сообщила ранее пресс-служба мэрии. 

