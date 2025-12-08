Логотип РИА URA.RU
В пермские леса выходят елочные патрули

Перед Новым годом елки в Пермском крае будут бороться спецпатрули
08 декабря 2025 в 13:43
Черных лесорубов ждет патруль

Черных лесорубов ждет патруль

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском каре скоро стартует акция «Новогодняя ель». Это профилактическое мероприятие подразумевает патрулирование лесов и загородных дорог для поимки желающих незаконно срубить себе новогоднюю елку, рассказали в минприроды.

«С 17 декабря 2025 года в Пермском крае стартует специальное профилактическое мероприятие „Новогодняя ель“. Цель мероприятия — остановить незаконные вырубки елок и других хвойных деревьев перед праздниками. В рамках акции будут проводятся патрулирование лесов, и совместные дежурства с сотрудниками ГИБДД», — сообщили в министерстве.

Размер штрафов за незаконную рубку составляет: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. При этом, если оформить разрешение на вырубку елки, то можно купить двухметровую новогоднюю красавицу менее чем за 100 рублей

