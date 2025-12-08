В настоящий момент Владимир Зеленский только раздражает США, затягивая переговоры Фото: Официальный сайт президента Украины

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина сейчас полностью зависима от США, а поведение президента Владимира Зеленского в вопросе поиска путей мирного урегулирования конфликта только раздражает. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале.

«Вопрос в том, что мы зависимы от США. <...> А мы продолжаем раздражать своего самого главного союзника. <...> Я прекрасно понимаю, почему Зеленский не прочитал [план]. Это такая идея затянуть время. Только вопрос: чтобы что?', — написал Гончаренко.

Ранее Владимир Зеленский в обращении к гражданам признавал, что Киев стоит перед выбором — согласиться на предложенный США план урегулирования конфликта или столкнуться с тяжелыми последствиями. Сам план был представлен еще в ноябре. Изначально он состоял из 28 пунктов.

После этого состоялась встреча специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Подводя итоги переговоров, помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что определенный прогресс достигнут, однако это не означает, что процесс продвигается «семимильными шагами». По его словам, дипломатические усилия находятся в прямой зависимости от ситуации на линии боевого соприкосновения и результатов, которых добиваются ВС РФ.