Появилось видео с моментом смертельной аварии в Реже

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

В смертельном ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск столкнулись УАЗ и «Газель». Авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения, один человек погиб на месте. Видео с происшествием опубликовала Госавтоинспекция.

«По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля УАЗ-425 выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем „Газель“», — сообщили в ведомстве.

На кадрах с места аварии видны последствия жесткого столкновения. На место оперативно прибыли экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Для организации движения на участке было введено реверсивное движение. Этот отрезок дороги уже не раз становился местом серьезных аварий. ГИБДД призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее.