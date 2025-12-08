Шадринские рестораторы введут в меню мясо местного достояния
В шадринских ресторанах введут новинки в меню
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Шадринские рестораны начнут включать в меню блюда из мяса местного достояния — гуся. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей города. Для поставок местной птицы городские власти и бизнес договорились о сотрудничестве с племенным заводом «Махалов», который обладает исключительными правами на разведение породы шадринского гуся.
«Соглашения о сотрудничестве с производителем подписали ГорПО „Урал“ и предприниматель Анатолий Педошенко в минувшую субботу на этнокультурном фестивале. Ожидается, что в меню местных точек общепита блюда из мяса шадринской птицы отныне будут постоянно», — указано в посте.
В администрации уточнили, что договоренности касаются как поставок охлажденного мяса, так и переработанной продукции. Объемы поставок для общепита стороны определят после тестовой проработки меню и оценки спроса.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске публиковали подробную программу гастрономического фестиваля «Шадринский гусь», который прошел 6 декабря. День начался с гусиного забега на пять верст, а закончился гастрономическими изысками и театром.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!