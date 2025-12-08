Шадринские рестораторы введут в меню мясо местного достояния

В шадринских ресторанах введут новинки в меню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринские рестораны начнут включать в меню блюда из мяса местного достояния — гуся. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей города. Для поставок местной птицы городские власти и бизнес договорились о сотрудничестве с племенным заводом «Махалов», который обладает исключительными правами на разведение породы шадринского гуся.

«Соглашения о сотрудничестве с производителем подписали ГорПО „Урал“ и предприниматель Анатолий Педошенко в минувшую субботу на этнокультурном фестивале. Ожидается, что в меню местных точек общепита блюда из мяса шадринской птицы отныне будут постоянно», — указано в посте.

В администрации уточнили, что договоренности касаются как поставок охлажденного мяса, так и переработанной продукции. Объемы поставок для общепита стороны определят после тестовой проработки меню и оценки спроса.

