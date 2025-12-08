Логотип РИА URA.RU
Американский музыкант готовит сюрприз для российских женщин на 8 марта

Американский рэпер Flo Rida анонсировал гастроли в России весной 2026 года
08 декабря 2025 в 14:00
Артист Flo Rida поселится в люксе Four Seasons с видом на Кремль

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Американский рэпер Flo Rida планирует гастроли в России весной 2026 года с масштабным шоу. Артист предъявляет высокие требования к организации концертов и проживанию, сообщает Super.

«В Москве артист хочет посетить Сандуновские бани с парением веником из берёзы и попробовать чебурек, который когда-то ел советник Дональда Трампа Уиткофф. В гастрольном райдере также указаны блюда русской кухни», — отмечается в сообщении Super.

Переговоры о туре длились около двух месяцев и близки к завершению. Помимо концертной программы, музыкант готовит специальный перформанс, приуроченный к Международному женскому дню.

Технический райдер артиста включает выступление с живым бэндом и требует обеспечения сложного звукового оборудования. Для перемещений по городам Flo Rida запросил премиальные внедорожники.

