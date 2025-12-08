«Опасаются его»: жертвы ждали ареста лидера азербайджанцев на Урале, чтобы пойти в полицию

Видади Мустафаев находится в следственном изоляторе Фото: Размик Закарян © URA.RU

В уголовном деле нового лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева, арестованного по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), могли появиться еще шесть потерпевших. По словам источника URA.RU, они якобы обратились в правоохранительные органы после ареста Мустафаева, поскольку опасались его (эти сведения официально не подтверждены).

Во время избрания меры пресечения следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области говорил, что силовики подозревают Видади в причастности к другим преступлениям. Он же упомянул, что есть потерпевшие, которые ждут итога суда. «Они опасаются его (Видади), поэтому ждали ареста», — сказал собеседник агентства. Вечером 3 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил Мустафаева под стражу на два месяца.