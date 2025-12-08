Логотип РИА URA.RU
Общество

В Госдуме раскритиковали выступление Долиной на Первом канале

Депутат Иванов: выступления Долиной на телевидении не заменят решения суда
08 декабря 2025 в 14:01
Лариса Долина ранее заявила на Первом канале, что готова вернуть Полине Лурье деньги за квартиру

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступления народной артистки РФ Ларисы Долиной на телевидении не могут подменять решения суда по имущественным спорам. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов, комментируя эфир на Первом канале, где певица пообещала вернуть 112 млн рублей покупательнице своего жилья Полине Лурье.

«Недавно прозвучавшее с телеэкрана признание Долиной о возврате денежных средств Лурье напомнило мне печально известные передачи, где все споры решаются в студии. Подобные форматы, где вершат суд и выносят приговоры, глубоко чужды нашему обществу. Мы с вами живем в правовом государстве, где для разрешения любых споров, особенно касающихся имущества и крупных денежных средств, созданы официальные органы», — заявил Иванов в беседе с  NEWS.ru. По оценке депутата, перенос разбирательства по таким вопросам в студию ток-шоу противоречит принципам правового государства.

Конфликт вокруг элитной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках начался после того, как певицу, по данным следствия, ввели в заблуждение и под этим предлогом добились перевода 175 млн рублей и продажи жилья предпринимательнице Полине Лурье. В марте 2025 года суд восстановил за Долиной право собственности, но Лурье не вернули деньги. Лурье подала повторный иск в Верховный суд. 

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

