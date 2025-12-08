Мирослав Ромащенко, покинувший пост тренера «Урала»: футболист, тренер и его особая связь с Уралом

Биография Мирослава Ромащенко, покинувшего пост тренера «Урала» Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мирослав Ромащенко — футбольный тренер и бывший игрок, чей профессиональный путь навсегда связан с Екатеринбургом. Здесь он в середине 1990-х завоевал славу как один из лучших защитников страны, а спустя почти 30 лет вернулся, чтобы возглавить родной клуб. Его карьера — это путь из Павлограда в Екатеринбург и Москву, сотрудничество с ведущими российскими клубами и работа в тренерском штабе сборной России на домашнем чемпионате мира. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.

Игровая карьера: от Украины до чемпионских титулов в «Спартаке»

Мирослав Ромащенко родился 16 декабря 1973 года в Павлограде Харьковской области (по другим данным — в селе Конное той же области). Футбольный путь он начинал в местном «Шахтёре», а после распада СССР перебрался в Беларусь, где три сезона выступал за речицкий «Ведрич» и могилёвский «Днепр».

Переломным моментом стал 1994 год, когда 20-летнего защитника заметили скауты екатеринбургского «Уралмаша». В составе «оранжево-черных» Ромащенко провел два с половиной успешных сезона (1994—1996), сыграв 62 матча и забив 12 голов в высшей лиге. Его уверенная игра привлекла внимание грандов, и в 1997 году он перешел в московский «Спартак».

В столице карьера Ромащенко стремительно пошла вверх: в составе «красно-белых» он дважды стал чемпионом России (1997, 1998) и обладателем Кубка страны (1998). Параллельно он защищал цвета национальной сборной Беларуси, за которую провел 15 матчей и забил один гол. Однако блестящую карьеру прервали тяжелейшие травмы колена. После череды операций он был вынужден завершить выступления в начале 2002 года, так и не сумев полностью восстановиться.

Тренерский путь: от академии «Спартака» до сборной России

У Ромащенко очень насыщенная тренерская карьера Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Сразу после окончания игровой карьеры Ромащенко начал работать тренером в академии московского «Спартака». С 2003 по 2008 год он возглавлял дублирующий состав клуба, дважды выиграв с ним чемпионат России среди дублеров (2006, 2007). Летом 2008 года он впервые стал главным тренером команды Российской Премьер-лиги, возглавив томскую «Томь».

Последующие годы сложились для Ромащенко как карьера высококлассного ассистента. В 2011 году он начал длительное и плодотворное сотрудничество со Станиславом Черчесовым. Вместе они работали в «Жемчужине-Сочи», грозненском «Тереке», пермском «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и, наконец, в сборной России. В Варшаве в сезоне-2015/2016 они выиграли «золотой дубль» — чемпионат и Кубок Польши.

Работа в сборной России с августа 2016 по июль 2021 года стала одной из вершин его тренерской биографии. В качестве помощника главного тренера он стал частью команды, которая в 2018 году дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. За этот вклад Ромащенко был удостоен звания «Заслуженный тренер России».

Возвращение на Урал и уход из «Ахмата»





В Екатеринбург Ромащенко вернулся в январе 2025 года Фото: Дмитрий Садовников/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

После ухода Черчесова из сборной Ромащенко продолжил работу с ним в венгерском «Ференцвароше». А в августе 2023 года наступил новый этап — он впервые с 2008 года самостоятельно возглавил клуб РПЛ, став главным тренером грозненского «Ахмата». Однако сотрудничество продлилось менее восьми месяцев, и в апреле 2024 года Ромащенко подал в отставку.

14 января 2025 года Мирослав Ромащенко вернулся в Екатеринбург, войдя в тренерский штаб «Урала» в качестве ассистента Олега Шатова. Спустя полгода, 23 июня 2025 года, он был назначен главным тренером команды.

Под его руководством «Урал» провел сильную осеннюю часть сезона в Первой лиге (ФНЛ). После 21 тура команда занимала второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко и сохраняя реальные шансы на выход в РПЛ.

Тем не менее, 8 декабря 2025 года клуб объявил о прекращении сотрудничества с Ромащенко по соглашению сторон. В своем прощальном обращении он поблагодарил болельщиков, руководство и игроков: «„Урал“ — для меня был и навсегда останется особенным клубом... для меня было большой честью возглавлять такой клуб». Позже, комментируя уход, он отметил, что решение руководства стало для него неожиданным, но он уезжает «с чистым сердцем» и надеется скоро вернуться к работе.

