В Кургане полиция смягчила обвинение сестрам Камшиловым по делу об автоподставах
У курганских сестер Камшиловых сократилось количество эпизодов по делу об автоподставах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
У обвиняемых в массовых автоподставах курганских сестер Елены и Марины Камшиловых сократилось количество эпизодов в уголовном деле. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«По делу сестер Камшиловых курганская полиция смягчила обвинение. Некоторые эпизоды были убраны из дела», — рассказали источники.
Информация частично нашла подтверждение в суде. Во время заседания по изменению меры пресечения Елене Камшиловой было озвучено, что она обвиняется в совершении 29 преступлений, среди которых мошенничество в сфере автострахования и попытки на совершение таких действий, а также мошенничество группой лиц. Ранее следствие заявляло о 36 эпизодах уголовных дел после ДТП в отношении сестер.
Редакция запросило разъяснения у сотрудников ведомства. В УМВД региона не стали комментировать данную информацию.
Сестры Камшиловы и еще несколько человек были задержаны в ноябре 2024 года. Им было предъявлено обвинение в получении незаконной выгоды после автоаварий на курганских дорогах. По версии следствия, Камшиловы вместе с подельниками создавали предпосылки для ДТП, после которых получали страховое возмещение или деньги от автовладельцев. Следователи собрали 32 тома с материалами дела. В настоящее время девять обвиняемых и их адвокаты знакомятся с ними.
Материал из сюжета:Задержание курганских сестер Камшиловых
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!