В Кургане полиция смягчила обвинение сестрам Камшиловым по делу об автоподставах

У курганских сестер Камшиловых сократилось количество эпизодов по делу об автоподставах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У обвиняемых в массовых автоподставах курганских сестер Елены и Марины Камшиловых сократилось количество эпизодов в уголовном деле. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.

«По делу сестер Камшиловых курганская полиция смягчила обвинение. Некоторые эпизоды были убраны из дела», — рассказали источники.

Информация частично нашла подтверждение в суде. Во время заседания по изменению меры пресечения Елене Камшиловой было озвучено, что она обвиняется в совершении 29 преступлений, среди которых мошенничество в сфере автострахования и попытки на совершение таких действий, а также мошенничество группой лиц. Ранее следствие заявляло о 36 эпизодах уголовных дел после ДТП в отношении сестер.

Продолжение после рекламы

Редакция запросило разъяснения у сотрудников ведомства. В УМВД региона не стали комментировать данную информацию.