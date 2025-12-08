Власти ЯНАО потратят на ремонт и строительство теплосетей более 58 млн рублей

ПРограмма разработана до 2040 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Салехарда потратят на развитие инженерных сетей городского округа более 58 миллионов рублей. Обновить коммуникации планируют до 2040 года. Об этом свидетельствуют данные программы комплексного развития городского округа города Салехард.

«Целью Программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства. Объем финансирования программы на 2025-2040 гг. составит 58 114 619 тысяч рублей», — отмечено в документе.

Программа ремонта рассчитана на два этапа. Первый будет произведен в 2025-2026 годах, второй — с 2027 по 2040. За это время в городском округе, состоящем из трех населенных пунктов: Салехарда, а также поселков Пельвож и Горнокнязевск будут построены и обновлены системы водоотведения, тепло, электро и газоснабжения.

Так, на данный момент центральное теплоснабжение есть только в Салехардке и Горнокнязевске. В поселке Пельвож его нет.