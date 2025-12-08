Логотип РИА URA.RU
Власти ЯНАО потратят на ремонт и строительство теплосетей более 58 млн рублей

Власти Салехарда за 15 лет потратят на ремонт теплосетей более 58 млн рублей
08 декабря 2025 в 15:36
ПРограмма разработана до 2040 года

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Салехарда потратят на развитие инженерных сетей городского округа более 58 миллионов рублей. Обновить коммуникации планируют до 2040 года. Об этом свидетельствуют данные программы комплексного развития городского округа города Салехард. 

«Целью Программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства. Объем финансирования программы на 2025-2040 гг. составит 58 114 619 тысяч рублей», — отмечено в документе.

Программа ремонта рассчитана на два этапа. Первый будет произведен в 2025-2026 годах, второй — с 2027 по 2040. За это время в городском округе, состоящем из трех населенных пунктов: Салехарда, а также поселков Пельвож и Горнокнязевск будут построены и обновлены системы водоотведения, тепло, электро и газоснабжения. 

Так, на данный момент центральное теплоснабжение есть только в Салехардке и Горнокнязевске. В поселке Пельвож его нет. 

Ранее в Салехарде при поддержке центра «Мой бизнес» запустили новый асфальтобетонный завод ООО «Северавтодор», который к сезону 2026 года должен выйти на выпуск до 20 тысяч тонн смесей для строительства и ремонта дорог. Параллельно в городе ведутся другие инфраструктурные проекты: укрепление трассы Сургут — Салехард, реконструкция улиц.

