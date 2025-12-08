Пять призовых мест заняли спортсмены с Ямала на всероссийских соревнованиях по борьбе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пять медалей завоевали ямальские борцы на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

«Всероссийские соревнования по спортивной (вольной) борьбе „В честь Святого благоверного князя Александра Невского“ среди юношей и девушек до 16 лет прошли с 5 по 7 декабря в Смоленске. В турнире участвовали 19 команд из регионов России и Беларуси», — сообщили в пресс-службе департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

Чемпионом в весовой категории до 57 килограммов стал надымчанин Нуриэль Эргешбаев. Серебряную медаль в весе до 38 килограммов выиграла Капитолина Айваседо, представляющая Пуровский район. Бронзовыми призерами в разных весовых категориях стали спортсмены из Надыма: Абдулла Алиев, Дина Аржанова и Айзирек Тостокова . В округе отмечают, что надымские борцы тренируются в спортивной школе «Арктика» под руководством Майиса Мамедова и Ялчына Мамедова, а Капитолина Айваседо занимается в Самбургской спортшколе у тренера Артема Тэсиды.

