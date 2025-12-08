Тюменцев оставили без воды из-за коммунальной аварии

Авария произошла в районе улиц Тульская – 50 лет ВЛКСМ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени вечером 7 декабря в районе улиц Тульская — 50 лет ВЛКСМ повредился чугунный водопровод. На время проведения ремонтных работ в 11 жилых домах отключили воду, рассказали в социальных сетях местного «Росводоканала».

«Информация об утечке из земли поступила в диспетчерскую службу 7 декабря в 21:06. Уже через 10 минут аварийно-восстановительные бригады приступили к восстановительным мероприятиям. К 23:00 утечку полностью локализовали. <...> На время проведения работ ограничено водоснабжение в 11 жилых домах. Приложим все силы, чтобы завершить работы сегодня до 23:00», — рассказали в соцсетях компании.

Задействовано десять единиц техники. Все нужные материалы и оборудование привезены. Для тюменцев организовали подвоз воды.

Продолжение после рекламы