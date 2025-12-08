Великобритания представила новую технологию боевых действий под водой, которую назвала «Атлантический бастион». Она направлена на «подводные угрозы со стороны России» в Северной Атлантике, сообщили в пресс-службе Минобороны королевства.

«Великобритания представила результаты своей новаторской программы „Атлантический бастион“», — говорится в сообщении. Отмечается, что эта программа направлена на якобы» российские подводные угрозы в Северной Атлантике».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва не планирует нападать на европейские страны или оккупировать их. Также сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил, что у России отсутствуют какие-либо претензии к европейским странам, которые могли бы стать поводом для военного конфликта. По его словам, заявления европейских лидеров о российской угрозе связаны с желанием оправдать поддержку Украины.