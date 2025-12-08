Новая стратегия безопасности США ударила по самой главной надежде Киева

Новая доктрина США лишает Украины надежды на вступление в НАТО, передает NZZ Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Duncan C. Bevan

Новая стратегия национальной безопасности США фактически лишает Киев перспектив вступления в НАТО. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на положения доктрины, в которой Вашингтон фиксирует отказ альянса от курса на постоянное расширение.

«Возможное вступление Украины в НАТО, похоже, уже снято с повестки. Согласно новой стратегии безопасности, альянс „больше не должен постоянно расширяться“», — говорится в публикации журналистов. Авторы отмечают, что такой формулировкой Белый дом отходит от прежней концепции «открытых дверей» и посылает сигнал как Киеву, так и европейским столицам, рассчитывавшим на дальнейшее продвижение НАТО на восток.