Происшествия

Криминал

Убийство перекупщика машин приведет к массовым рейдам в цыганских районах Тюмени

Силовики проведут массовые рейды в цыганских районах Тюмени
08 декабря 2025 в 18:43
Силовики планируют провести рейды на окраинах Тюмени

Силовики планируют провести рейды на окраинах Тюмени

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После убийства перекупщика машин, которое произошло в Тюмени 4 декабря, силовики проведут серию рейдов в цыганских районах города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Первый рейды в цыганских районах Тюмени пройдут в ближайшее время. В том числе, на территории СНТ в заречной части города», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что силовики также планируют наведаться в частный сектор на ул. Щербакова. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. 

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени бывшие уголовники убили мужчину, а его авто вывезли в Екатеринбург. 4 декабря они приехали к тюменцу под видом покупателей автомобиля Kia Optima, который тот выставил на продажу. Позже тело владельца иномарки нашли в сгоревшей машине ВАЗ 2110, на которой приехали «покупатели».

Один из злоумышленников пытался избавиться от угнанной иномарки в Свердловской области, но был задержан знакомыми убитого мужчина, его подельника силовики поймали в Тюмени. Оба фигуранта будут находиться в СИЗО до 3 февраля 2026 года.

