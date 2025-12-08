Убийство перекупщика машин приведет к массовым рейдам в цыганских районах Тюмени

Силовики планируют провести рейды на окраинах Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После убийства перекупщика машин, которое произошло в Тюмени 4 декабря, силовики проведут серию рейдов в цыганских районах города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Первый рейды в цыганских районах Тюмени пройдут в ближайшее время. В том числе, на территории СНТ в заречной части города», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что силовики также планируют наведаться в частный сектор на ул. Щербакова. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени бывшие уголовники убили мужчину, а его авто вывезли в Екатеринбург. 4 декабря они приехали к тюменцу под видом покупателей автомобиля Kia Optima, который тот выставил на продажу. Позже тело владельца иномарки нашли в сгоревшей машине ВАЗ 2110, на которой приехали «покупатели».