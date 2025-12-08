Свердловские коммунисты решили саботировать выборы мэра Екатеринбурга

Свердловские коммунисты решили не выдвигать кандидата на выборы мэра Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловские коммунисты приняли решение бойкотировать выборы мэра Екатеринбурга. Члены партии КПРФ не выдвинули своего кандидата, поддерживая свою давнюю позицию по закону о выборах мэра. Об этом URA.RU сообщил Александр Ивачев.

«Партия видит, что исход антидемократической процедуры предрешен, а кандидат от Компартии ни при каких условиях не преодолеет „единороссовский фильтр“», — заявили в обкоме. При этом коммунисты подчеркивают, что обладают «широким кругом потенциальных кандидатов» — депутатов и промышленников, а также «системным видением будущего Екатеринбурга».

Свердловское отделение партии несколько лет выступает против непрямых выборов мэра. В 2018 году члены фракции голосовали в заксо против отмены прямых выборов мэра, а в 2025 году — против передачи губернатору исключительного права отбора кандидатов. Это решение лишает процедуру одного из возможных оппонентов. Остальные партии уже определились со своими кандидатурами на выборы.

