Свердловские коммунисты решили саботировать выборы мэра Екатеринбурга
Свердловские коммунисты решили не выдвигать кандидата на выборы мэра
Фото: Илья Московец © URA.RU
Свердловские коммунисты приняли решение бойкотировать выборы мэра Екатеринбурга. Члены партии КПРФ не выдвинули своего кандидата, поддерживая свою давнюю позицию по закону о выборах мэра. Об этом URA.RU сообщил Александр Ивачев.
«Партия видит, что исход антидемократической процедуры предрешен, а кандидат от Компартии ни при каких условиях не преодолеет „единороссовский фильтр“», — заявили в обкоме. При этом коммунисты подчеркивают, что обладают «широким кругом потенциальных кандидатов» — депутатов и промышленников, а также «системным видением будущего Екатеринбурга».
Свердловское отделение партии несколько лет выступает против непрямых выборов мэра. В 2018 году члены фракции голосовали в заксо против отмены прямых выборов мэра, а в 2025 году — против передачи губернатору исключительного права отбора кандидатов. Это решение лишает процедуру одного из возможных оппонентов. Остальные партии уже определились со своими кандидатурами на выборы.
Ранее после принятия в июне 2025 года федерального закона о местном самоуправлении право отбора кандидатов на пост мэра Екатеринбурга перешло к губернатору Денису Паслеру, который через специальную комиссию должен представить гордуме две кандидатуры. От партии «Едина Россия» на выборы пойдет действующий градоначальник Алексей Орлов, «Новых людей» представит Ирина Виноградова, от Совета муниципальных образований выдвинут Дмитрий Нисковских, ЛДПР выдвинули Владимира Кузнецова, а Справедливая Россия — Екатерину Есину.
Материал из сюжета:Выборы мэра Екатеринбурга в 2026 году
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!