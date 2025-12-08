Фейковый тур: хроника несбывшихся надежд на концерт американского рэпера Канье Уэста

Сообщения о концерте Канье Уэста в «Лужниках» вновь оказались слухами. Фото: Wikipedia / Phil Romans / CC BY-SA 2.0

В октябре появились слухи о том, что американский рэпер Канье Уэст может выступить в Москве 8 декабря за гонорар в 1,2 миллиона долларов. Тогда telegram-канал Shot писал, что половину суммы артист уже получил, а концерт пройдет на арене «Лужники» для 45 тысяч зрителей.

Однако этот анонс стал лишь одним в череде регулярно появляющихся и опровергаемых слухов. За полгода информация о выступлениях рэпера в России неоднократно публиковалась в СМИ, но каждый раз оказывалась фейковой, а реальный визит Уэста в Москву в июне 2024 года носил исключительно частный характер. Подробнее — в материале URA.RU.

Фейк-концерт

Согласно первоначальному сообщению, половину гонорара Уэст уже получил, а мероприятие могло собрать до 45 тысяч зрителей. Тем не менее, очень скоро последовала официальная реакция. Представители стадиона «Лужники» заявили об отсутствии информации о концерте, а документы о договоренности были признаны фейковыми. Эксперты также указывали на несоответствие озвученной суммы в 1,2 миллиона долларов реальной рыночной стоимости шоу звезды такого уровня и на скандальную репутацию артиста.

Не первый раз

В начале 2025 года в СМИ уже обсуждалась вероятность выступлений рэпера в России. Сообщалось о переговорах по концертам в Москве и Санкт-Петербурге на таких площадках, как «ВТБ Арена» и «Газпром Арена», а гонорар оценивался уже в восемь миллионов долларов. В конечном счете, продюсерское агентство PMI, которое вело переговоры с командой Уэста, официально отказалось от этого проекта. По данным telegram-канала Mash, причиной стали нацистские и антисемитские высказывания рэпера.

И даже не второй

Слухи о концерте Уэста оказались фейком Фото: David Shankbone/wikipedia.org/Общественное достояние

На этом фоне единственным подтвержденным визитом Канье Уэста в Москву остается его частный приезд в конце июня 2024 года. Он прибыл для празднования 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского. Его пребывание вызвало ажиотаж среди поклонников, но не имело отношения к каким-либо концертным планам.

Несмотря на это, слухи о возможных выступлениях возникали снова. Осенью 2024 года в СМИ появилась информация о новом проекте — на этот раз местом концерта назывался Санкт-Петербург и «Газпром Арена». Утверждалось, что причиной переноса стала холодная погода в открытых московских «Лужниках», а организаторы якобы уже перевели артисту аванс, обсуждая также весенний концерт в Москве на 2025 год.

Однако и эти планы сразу же столкнулись со скепсисом индустрии. Переговоры вела малоизвестная фирма, а эксперты выражали сомнения в реалистичности проекта, считая объявленные гонорары в 5-8 миллионов долларов неоправданно завышенными. В конечном итоге ни один из анонсов — ни московский, ни петербургский — так и не получил официального подтверждения от площадок.

Посетил Москву, но не для концерта

Промоутер опроверг информацию о концерте Уэста Фото: Fabien / Universal Music. mynewsdesk/wikipedia.org/CC BY 3.0

Уэст летом 2024 года прилетел в Россию, чтобы отметить день рождения Гоши Рубчинского. Друзья прогуливались по городу с последующим переходом в закрытую локацию. Сам артист подтвердил свой приезд коротким сообщением «Привет, Москва» в социальной сети «ВКонтакте».

Во время ужина Уэст познакомился с русской кухней. Он попробовал пельмени, блины, оливье и три вида икры. В меню также были дальневосточный гребешок и новоивановская страчателла. Общий счет за стол на 15 человек превысил 100 тысяч рублей. По данным гостей, артист остался в восторге от ужина.

На следующий день Уэст вместе с Рубчинским посетил ГУМ на Красной площади. Рэпер был одет в белый спортивный костюм, очки и кепку. Он поднялся на смотровую площадку на крыше и пообедал в кафе Bosco. Затем компания отправилась на прогулку по Москве-реке на частной яхте.

