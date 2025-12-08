Мобилизованный челябинец отсудил у Минобороны РФ более 323 тысяч рублей

Челябинец, призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации, отсудил у Минобороны РФ более 323 тысяч рублей. Именно эту сумму ему недоплатили за выполнение обязанностей, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«В период с 30 мая по 22 июля 2025 года он (военный) добросовестно исполнял обязанности по воинской должности, на которую был назначен приказом командира. Однако не получал денежное довольствие в полном объеме в связи с тем, что данная воинская должность не была вакантной. При этом размер недоначисленных дополнительных выплат и ежемесячной социальной выплаты гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, за оспариваемый период составил 323 тысячи 555 рублей 43 копейки», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.