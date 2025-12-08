Пермячка отсудила крупную компенсацию за провальный продюсерский онлайн-курс
ИП организовал курсы по подготовке продюсеров
Пермячка через суд добилась крупной компенсации и возврата денег за неоказанные образовательные услуги. Основанием для обращения в суд стали многочисленные нарушения со стороны индивидуального предпринимателя, организовывавшего курсы по подготовке продюсеров.
«Клиентка оплатила 120 тысяч рублей за информационно‑консультационную программу, однако условия договора систематически не исполнялись. По утверждению истицы, занятия неоднократно переносились без ее согласия, часть уроков так и не состоялась, заявленные поддержка и помощь в организации продаж фактически не предоставлялись. Кроме того, женщину лишили доступа к общему чату с материалами, который, согласно договоренности, должен был быть открыт бессрочно», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».
Орджоникидзевский районный суд Перми, исследовав представленные доказательства, признал доводы истицы обоснованными. Суд установил, что предприниматель нарушил согласованный график обучения, не обеспечил доступ к учебным материалам и образовательной платформе, а также не организовал надлежащую обратную связь в течение всего периода оказания услуг. Отдельно было отмечено, что потребителю не предоставили в полном объеме информацию об услуге, что противоречит требованиям законодательства о защите прав потребителей. Заочным решением суда с индивидуального предпринимателя в пользу истицы взыскано около 400 тысяч рублей.
