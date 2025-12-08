Пермячка отсудила крупную компенсацию за провальный продюсерский онлайн-курс

ИП организовал курсы по подготовке продюсеров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермячка через суд добилась крупной компенсации и возврата денег за неоказанные образовательные услуги. Основанием для обращения в суд стали многочисленные нарушения со стороны индивидуального предпринимателя, организовывавшего курсы по подготовке продюсеров.

«Клиентка оплатила 120 тысяч рублей за информационно‑консультационную программу, однако условия договора систематически не исполнялись. По утверждению истицы, занятия неоднократно переносились без ее согласия, часть уроков так и не состоялась, заявленные поддержка и помощь в организации продаж фактически не предоставлялись. Кроме того, женщину лишили доступа к общему чату с материалами, который, согласно договоренности, должен был быть открыт бессрочно», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».