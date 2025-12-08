Дмитрий Колдун отменил концерты в Урае, Ханты-Мансийске и Лянторе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дмитрий Колдун отменил концерты в Ханты-Мансийске, Урае и Лянторе из-за конфликта с организаторами. По словам певца, организаторы не смогли выполнить условия договора — от финансов и технического оборудования до деталей райдера. Видеообращение Колдун опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вынужден сообщить об отмене части моих сольных концертов, запланированных в рамках большого тура по России. Причина отмены — в невыполнении организаторами условий договора. Это касается и финансов, и технических условий. Площадки не были оборудованы звуковым и светотехническим оборудованием. Не выполнены условия бытового райдера. Мы так и не получили билеты и брони в гостиницы. Такие условия даже не позволяли нам приехать в ваш город и выступить», — рассказал певец.

Он добавил, что не согласился на предложение организатора перенести концерты на неопределенный срок. Колдун решился на отмену, чтобы зрители могли вернуть деньги за билеты. «Я очень надеялся на чудо. Но сегодня получил гарантийное письмо, где организатор просит перенести концерты на необозримое будущее, ссылаясь на разные технические сложности и личные нюансы. На это я не могу пойти, больше месяца нас кормили завтраками и обещали все уладить. Я принял решение отменить все эти концерты, чтобы вы смогли вернуть деньги за билеты. Организатору возвращаю полученную предоплату», — прокомментировал певец.

Выступления в ХМАО были запланированы в декабре. В списке отмены оказались еще 11 концертов в разных городах.