Организация «Съезд народных депутатов» признана террористической
08 декабря 2025 в 14:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По требованию Генпрокуратуры Верховный суд РФ признал организацию «Съезд народных депутатов» террористической. Об этом сообщает ТАСС.
