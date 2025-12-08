В Курганской области расширят курс по воспитанию детей с участием священников

Пока в школах региона работают 20 священнослужителей советниками по воспитанию Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Курганской области планируют расширить курс по воспитанию детей с участием священнослужителей, а также инициируют издание федерального курса по воспитанию детей. Об этом сообщила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова на прямом эфире в группе ЦУР во «ВКонтакте».

«Мы выходим с инициативой о издании федерального курса по воспитанию детей, который был бы всеобъемлющем, начиная от детского сада до школы и заведений среднего профессионального образования», — сказала Кирилова.

Замгубернатора отметила, что в регионе с 2021 года начали вводить основы семьеведения. «Начиная с детского сада, где на различных мероприятиях говорится, что мальчик — это будущий мужчина, глава большой многодетной семьи, хозяин дома, девочка — это будущая многодетная мама. Проводим мероприятия, совместно с родителями, привлекаем экспертов», — рассказала она.

В 2022 году введена региональная программа «Я — гражданин России», которая включает пять больших модулей. С сентября 2025 года 20 священников трудоустроены на работу в школы советниками по воспитанию. «Были опасения, как эта история вся зайдет в школы. Мы были первые в стране, кто опробовал этот курс. Две недели назад я встретилась со священниками, которые отработали в школе первую четверть. Очень хорошие отзывы от священников, хороший отклик от детей. Ребятишки приходят к священникам, советуются с ними. Это не вопросы религии, это вопросы духовно-нравственного воспитания, ценностей, где добро и зло, что важно в семейных отношениях, вопросы воспитания, которые ребенок может проговорить со священником. Школы изъявляют желание расширить курс на местах. Практику будем продолжать», — заключила Кирилова.