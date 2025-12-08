Российские вузы ждет реформа общежитий

В строительство кампуса в Екатеринбурге половину средств планирует инвестировать бизнес, отметил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Общежития российских вузов станут более комфортными и современными наряду с учебными корпусами. Одной из тем совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами 8 декабря стала программа строительства кампусов мирового уровня по всей стране. Обновленная инфраструктура привлечет в университеты не только российских, но и иностранных студентов, сделав РФ более конкурентоспособной на мировом образовательном рынке, объяснил руководитель Центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелев.

«Хочу сказать об одной значимой теме — о программе создания в России сети кампусов мирового уровня. Ее выполнение начали четыре года назад по инициативе президента. Сегодня ее мероприятия идут полным ходом. Завершен конкурсный отбор первых 25 кампусов, которые должны быть к 2030 году возведены. Введено в эксплуатацию 29 объектов, до конца года запустим еще четыре. Уже работает кампус Московского государственного технического университета имени Баумана», — сообщил Мишустин.

Деятельность таких площадок неразрывно связана с отраслевыми промышленными возможностями, добавил премьер. «То есть регион, вне зависимости от того, чем он известен, занимается, может привнести свою лепту в строительство соответствующих кампусов, исходя из потребности его предприятий», — пояснил глава правительства.

Судостроение — одна из сфер, на которые ориентирован будущий кампус в Архангельске, сообщил Мишустин

В этом году началось создание кампуса в Архангельской области под названием «Арктическая звезда», привел пример Мишустин. Он нацелен на пять ключевых сфер, связанных с жизнью и деятельностью российской арктической зоны. Среди них судостроение, Северный морской путь и освоение природных ресурсов. Регион получит на эти цели 2 млрд рублей от федерального центра.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в докладе о строительстве кампусов отметил, что этот проект — самая масштабная в новейшей истории страны модернизация инфраструктуры высшего образования и науки. Она с этого года идет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Прошло уже три волны отбора заявок, сейчас в разной степени готовности 25 проектов общей площадью около 3 млн кв. м.

Больше всего проектов кампусов реализуется на Дальнем Востоке, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко

«Созвездие кампусов охватывает семь федеральных округов и 22 региона. Кстати, больше всего проектов реализуется на Дальнем Востоке — это Южно-Сахалинск, Хабаровск, Улан-Удэ Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Чита, — что соответствует поручению президента по развитию этого федерального округа», — доложил Чернышенко.

В числе 29 объектов, уже введенных в эксплуатацию, кроме кампуса МГТУ имени Баумана, учебный корпус и комплекс общежитий в Новосибирске, восемь корпусов в Нижнем Новгороде, два — в Калининграде (многофункциональный центр и общая аудитория с библиотекой), комплекс в Челябинске и геномный центр в Уфе, рассказал Чернышенко. Он также отметил, что программа оказалась востребованной регионами и бизнесом: кампусы ориентированы на конкретные результаты, позволяют создавать реальные технологические решения и готовить кадры для экономики в соответствии со структурой ВРП.

«По поручению президента программа будет расширена – к 2036 году в России будет создано 40 таких кампусов. В связи с этим 15 декабря Минобрнауки объявляет запуск заключительной волны отбора – еще не менее 15 таких проектов», — сказал вице-премьер.

Одна из задач России - привлечь в свои вузы больше иностранных студентов, объяснил эксперт Борис Шмелев

«Важно, чтобы бизнес серьезно участвовал в подобных проектах. Это объединение усилий и ресурсов государства, предприятий, образования и науки для развития всех ключевых сфер страны», — акцентировал внимание премьер.

Инфраструктура вузов требует обновления. Речь не только об учебных корпусах и их оснащении, но и общежитиях. Многие из них, особенно в регионах, давно устарели, а запросы молодых людей на удобство во время учебы и отдыха растут, комментирует Борис Шмелев.

«Речь не только о российских студентах. Есть задача привлекать в вузы страны студентов из-за рубежа. Это дополнительные деньги для образовательной системы, и решение кадровых вопросов — многие иностранные студенты, окончив университеты, могут оставаться работать в РФ.

Россия предлагает свои возможности и программы обучения студентам из Азии, Африки и, конечно, стран СНГ. Но у молодых людей из дружественных стран есть возможность выбирать, потому что западные вузы для них тоже открыты.