Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

В Перми автобус с пассажирами столкнулся с трамваем. Фото

В Перми при столкновении с трамваем в автобусе выбило стекло
08 декабря 2025 в 14:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В результате инцидента пассажиры общественного транспорта не получили травм

В результате инцидента пассажиры общественного транспорта не получили травм

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса и трамвая. Инцидент произошел на пересечении улицы Макаренко и бульвара Гагарина

«От удара у автобуса выбило стекло. Рядом с ним находились пассажиры», — сообщает паблик «ЧП Пермь» в telegram-канале. 

В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU подтвердили, что в 12:31 на перекрестке бульвара Гагарина и улицы Макаренко действительно произошла авария с участием автобуса маршрута №36 и трамвая, следовавшего по маршруту №7. В результате инцидента пассажиры общественного транспорта не получили травм. Движение на данном участке было полностью восстановлено в 13:03.

Продолжение после рекламы

Согласно кадрам очевидцев, от удара в автобусе разбилось стекло

Фото: Telegram-канал/ «ЧП Пермь»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал