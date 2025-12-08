В Перми днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса и трамвая. Инцидент произошел на пересечении улицы Макаренко и бульвара Гагарина

В МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU подтвердили, что в 12:31 на перекрестке бульвара Гагарина и улицы Макаренко действительно произошла авария с участием автобуса маршрута №36 и трамвая, следовавшего по маршруту №7. В результате инцидента пассажиры общественного транспорта не получили травм. Движение на данном участке было полностью восстановлено в 13:03.