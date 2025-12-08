Орбан раскрыл хитрый план Европы по войне с Россией
По словам Орбана, Украину могут принять в Евросоюз к 2030 году
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Планы Евросоюза принять Украину в свой состав к 2030 году фактически означают начало войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Над Европой сгущаются темные тучи. Брюссель готовится к вооруженному конфликту с Россией и уже обозначил предполагаемую дату вступления в войну — 2030 год. Провозглашенная цель запущенной в Брюсселе программы перевооружения — обеспечить готовность союза к войне к 2030 году. Кроме того, 2030 год назван целевым сроком ускоренного принятия Украины в ЕС», — написал Орбан в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).
Орбан напомнил, что в соответствии с основополагающими документами Евросоюза вооруженный конфликт на территории одного государства — члена объединения обязывает остальные страны присоединиться. «Так что прием в ЕС воюющей Украины приведет к немедленному вступлению в войну», — подчеркнул Орбан. По его словам, на парламентских выборах 2026 года у венгерских избирателей есть шанс поддержать политику, направленную на неучастие в конфликте. Ранее Орбан заявлял, что прием Украины в Евросоюз может привести к затяжной войне в Европе.
