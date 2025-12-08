По словам Орбана, Украину могут принять в Евросоюз к 2030 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Планы Евросоюза принять Украину в свой состав к 2030 году фактически означают начало войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Над Европой сгущаются темные тучи. Брюссель готовится к вооруженному конфликту с Россией и уже обозначил предполагаемую дату вступления в войну — 2030 год. Провозглашенная цель запущенной в Брюсселе программы перевооружения — обеспечить готовность союза к войне к 2030 году. Кроме того, 2030 год назван целевым сроком ускоренного принятия Украины в ЕС», — написал Орбан в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).