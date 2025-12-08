Логотип РИА URA.RU
В Польше задержали украинцев со шпионским оборудованием

Троим украинцам в Польше предъявлено обвинение в компьютерном мошенничестве
08 декабря 2025 в 14:36
Все оборудование было изъято из автомобиля задержанных

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Польше задержали украинцев с детектором шпионских устройств и хакерским оборудованием. Это пишет Polsat News.

«Были задержаны три гражданина Украины 39, 42 и 43 лет <...> В ходе обыска автомобиля полицейские нашли несколько устройств, которые могут использоваться для вмешательства в стратегические IT-системы страны и для взлома телекоммуникационных сетей», — сообщает «РБК». Задержанные заявили, что являются IT-специалистами и путешествуют по Европе. Они не смогли объяснить, зачем им упомянутое оборудование. Им предъявлено обвинение в компьютерном мошенничестве. 

Ранее был задержан агент украинских спецслужб, подозреваемого в поджоге термошкафа. Задержанный получил задание от куратора из Украины через иностранные мессенджеры. 

