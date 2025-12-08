Домовые чаты жителей Тюмени начали переводить в мессенджер Max
Тюменцев приглашают в мессенджер Max через Госуслуги
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В мессенджере Max появились официальные домовые чаты Тюмени, в которые жителей города приглашают через Госуслуги. Об этом горожане сообщили URA.RU.
«На днях мне пришло сообщение от Госуслуг о том, что в мессенджере Max появился официальный чат нашего дома. Мы с соседями пока туда не переходим, пользуемся нашим сообществом, созданном в другом приложении», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.
В приглашении от Госуслуг указано, что домовые чаты в мессенджере Max будут работать даже при нестабильной работе интернета. «Плюсы официального чата: безопасный, надежный — работает без блокировки интернета. Ссылка на чат не меняется даже при смене управляющей компании — чат сохранится со всей историей. Удобно сотлеживать новую информацию — чат объединит всех соседей», — указано в сообщениях сервиса.
Ранее URA.RU писало о том, что на мессенджер МАХ также постепенно переходят родители тюменских школьников, воспитанников детских садов и студенты. Многие официальные лица Тюменской области также завели там собственные каналы.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!