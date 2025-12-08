Домовые чаты жителей Тюмени начали переводить в мессенджер Max

Тюменцев приглашают в мессенджер Max через Госуслуги Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В мессенджере Max появились официальные домовые чаты Тюмени, в которые жителей города приглашают через Госуслуги. Об этом горожане сообщили URA.RU.

«На днях мне пришло сообщение от Госуслуг о том, что в мессенджере Max появился официальный чат нашего дома. Мы с соседями пока туда не переходим, пользуемся нашим сообществом, созданном в другом приложении», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.

В приглашении от Госуслуг указано, что домовые чаты в мессенджере Max будут работать даже при нестабильной работе интернета. «Плюсы официального чата: безопасный, надежный — работает без блокировки интернета. Ссылка на чат не меняется даже при смене управляющей компании — чат сохранится со всей историей. Удобно сотлеживать новую информацию — чат объединит всех соседей», — указано в сообщениях сервиса.

