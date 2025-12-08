Логотип РИА URA.RU
Кухарук обсудил вопросы безопасности с новым прокурором ХМАО

08 декабря 2025 в 14:52
Губернатор ХМАО и новый прокурор региона обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия

Фото: Елена Антипина

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с новым прокурором округа Дмитрием Поповым. Стороны обсудили планы совместной работы по обеспечению правопорядка и защите прав жителей региона. Об этом глава ХМАО сообщил в своем telegram-канале.

«С новым прокурором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Дмитрием Ивановичем Поповым на рабочей встрече с участием сотрудников прокуратуры и членов правительства региона обсудили планы совместной работы по обеспечению правопорядка в Югре», — отметил Кухарук.

Губернатор вместе с прокурором обсудил меры поддержки участников СВО и их семей, жилищную политику, соблюдение трудового законодательства. Они подтвердили намерение продолжать работу по расселению аварийного жилья, защите прав дольщиков, обеспечению своевременной выплаты зарплат и укреплению правовых гарантий для жителей Югры.

