Кухарук обсудил вопросы безопасности с новым прокурором ХМАО
Губернатор ХМАО и новый прокурор региона обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия
Фото: Елена Антипина
Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с новым прокурором округа Дмитрием Поповым. Стороны обсудили планы совместной работы по обеспечению правопорядка и защите прав жителей региона. Об этом глава ХМАО сообщил в своем telegram-канале.
«С новым прокурором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Дмитрием Ивановичем Поповым на рабочей встрече с участием сотрудников прокуратуры и членов правительства региона обсудили планы совместной работы по обеспечению правопорядка в Югре», — отметил Кухарук.
Губернатор вместе с прокурором обсудил меры поддержки участников СВО и их семей, жилищную политику, соблюдение трудового законодательства. Они подтвердили намерение продолжать работу по расселению аварийного жилья, защите прав дольщиков, обеспечению своевременной выплаты зарплат и укреплению правовых гарантий для жителей Югры.
