В Кургане идет набор операторов дронов для службы в новом роде войск

В Кургане ведется набор операторов БПЛА для заключения контракта с Минобороны РФ, в рамках которого новобранцы будут служить в Войсках беспилотных систем — новом род войск в структуре Вооруженных сил страны. Военнослужащим обещают те же социальные гарантии, которые предусмотрены для участников специальной военной операции (СВО). Подробнее об этой и других специальностях — в материале корреспондент URA.RU.

Набор операторов БПЛА и другие специальности

Новобранцев, желающих заключить контракт с Минобороны РФ и получить новую специальность в армии, ждут в Пункте отбора на военную службу по контракту по улице Пархоменко 61, стр. 1. Войска беспилотных систем были созданы специально для ведения боевых действий путем использования беспилотных систем в воздухе, на воде и на суше. По словам инженера отборочного пункта Александра Лыжина, среди курганцев уже есть те, кто изъявил желание служить именно в этих подразделениях.

Также в Войска беспилотной авиации требуются представители других профессий: водители, саперы и медицинские работники. «Эти специальности сегодня очень востребованы. И если еще пять лет назад профессия оператора БПЛА была будущим, то сегодня стала настоящим», — отметил инженер отборочного пункта Кургана Александр Лыжин.

Условия и выплаты для операторов дронов

Подразделения БПЛА отличаются от других тем, что контракт заключается гарантированно на один год военной службы. Все льготы и гарантии у таких сохраняются. Жизнь и здоровье военнослужащих находятся под государственной защитой и подлежат обязательному страхованию. Военнослужащим присваивается статус «Ветеран боевых действий». Кроме того, им устанавливается дополнительная надбавка к денежному довольствию в размере 300% от оклада по занимаемой должности. Новобранцы получают не только выплаты в соответствии с Указом президента РФ в сумме 400 тысяч рублей, но и дополнительные средства из регионального бюджета в размере 2,5 миллиона рублей, а также 100 тысяч рублей из муниципального бюджета и иные гарантии, предусмотренные законодательством о ветеранах.

Обучение и необходимые навыки

При приеме на должности операторов для кандидатов устанавливается трехмесячный испытательный срок, в течение которого они также проходят обучение. Военнослужащие по контракту, направляемые в части беспилотной авиации, дополнительно должны соответствовать ряду требований: успешно сдавать нормативы по физической подготовке, проходить профессиональный психологический отбор и обладать удовлетворительным состоянием здоровья. Чтобы военный справился с поставленными задачами, у него должен отлично работать вестибулярный аппарат. Также необходимы иметь навыки управления техникой, уметь в ней разбираться и ремонтировать в полевых условиях. Приветствуются компьютерные игровые навыки.