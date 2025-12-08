ВС признал «Съезд народных депутатов» террористической

Решение о признании организации террористической принял Верховный суд РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организация «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych, KDL), ранее внесенная в перечень нежелательных, признали террористической и запрещенной в стране. Об этом сообщили журналисты.

«Верховный суд признал террористической организацию „Съезд народных депутатов“», — пишет РБК. Организация была создана в 2022 году в Польше по инициативе бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ). Сам Илья Пономарев заочно приговорен российским судом к 10 годам лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации об армии и оправдании терроризма. Помимо этого, как сообщала ФСБ, в отношении него возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и о насильственном захвате власти.