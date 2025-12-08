На Ямале увеличат гранты для партнеров «Ямальского долголетия»

На Ямале увеличат финансирование для тех, кто работает со старшим поколением Фото: Илья Московец © URA.RU

Сумма гранта для организаций и предпринимателей, участвующих в проекте «Ямальское долголетие», с 2026 года будет увеличена на 50%. Теперь партнеры смогут получать до 750 тысяч рублей на реализацию социальных услуг для старшего поколения, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Новые условия партнерской программы расширяют возможности для участия и открывают двери для новых перспективных проектов. Увеличение грантового финансирования — это мощный стимул для новых проектов и инициатив», — заявил первый заместитель департамента социальной защиты населения ЯНАО Асо Солиев.