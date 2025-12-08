На Ямале увеличат гранты для партнеров «Ямальского долголетия»
На Ямале увеличат финансирование для тех, кто работает со старшим поколением
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сумма гранта для организаций и предпринимателей, участвующих в проекте «Ямальское долголетие», с 2026 года будет увеличена на 50%. Теперь партнеры смогут получать до 750 тысяч рублей на реализацию социальных услуг для старшего поколения, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Новые условия партнерской программы расширяют возможности для участия и открывают двери для новых перспективных проектов. Увеличение грантового финансирования — это мощный стимул для новых проектов и инициатив», — заявил первый заместитель департамента социальной защиты населения ЯНАО Асо Солиев.
Повышение размера гранта с 500 до 750 тысяч рублей призвано привлечь новых участников, включая ранее не прошедшие отбор заявки. В рамках проекта социальные предприниматели и организации бесплатно обучают пенсионеров цифровой грамотности, проводят творческие и спортивные занятия. Записаться на активности жители округа пенсионного возраста могут через единую цифровую платформу «Морошка».
