Умер народный артист России Владимир Сулимов

С Театром Моссовета Владимир Сулимов был связан практически всю свою творческую жизнь. В труппу он пришел в 1960 году — его принял тогдашний художественный руководитель театра, легендарный режиссер Юрий Завадский. За десятилетия работы на одной сцене артист создал более 70 ролей в спектаклях разного жанра — от классического репертуара до современной драматургии.