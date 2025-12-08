Логотип РИА URA.RU
Общество

Умер народный артист России Владимир Сулимов

08 декабря 2025 в 14:56
Артисту было 89 лет

Фото: ЧС (Чрезвычайная ситуация) (2012)/Россия/ООО «Сенбернар фильм»/Режиссер Кирилл Белевич

Народный артист России, профессор Владимир Сергеевич Сулимов скончался на 90‑м году жизни. О смерти актера сообщили в telegram-канале Театра Моссовета.

«Театр Моссовета постигла горькая утрата. Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова», — говорится в сообщении. Артисту было 89 лет.

С Театром Моссовета Владимир Сулимов был связан практически всю свою творческую жизнь. В труппу он пришел в 1960 году — его принял тогдашний художественный руководитель театра, легендарный режиссер Юрий Завадский. За десятилетия работы на одной сцене артист создал более 70 ролей в спектаклях разного жанра — от классического репертуара до современной драматургии.

