Умер народный артист России Владимир Сулимов
Артисту было 89 лет
Фото: ЧС (Чрезвычайная ситуация) (2012)/Россия/ООО «Сенбернар фильм»/Режиссер Кирилл Белевич
Народный артист России, профессор Владимир Сергеевич Сулимов скончался на 90‑м году жизни. О смерти актера сообщили в telegram-канале Театра Моссовета.
«Театр Моссовета постигла горькая утрата. Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова», — говорится в сообщении. Артисту было 89 лет.
С Театром Моссовета Владимир Сулимов был связан практически всю свою творческую жизнь. В труппу он пришел в 1960 году — его принял тогдашний художественный руководитель театра, легендарный режиссер Юрий Завадский. За десятилетия работы на одной сцене артист создал более 70 ролей в спектаклях разного жанра — от классического репертуара до современной драматургии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.