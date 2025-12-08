Главу пермского предприятия осудили после падения остановки на восьмилетнего ребенка

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Краснокамске (Пермский край) вынесен приговор директору муниципального казенного учреждения. Его признали виновным в халатности (часть 1 ст. 293 УК Р). В результате его бездействия пострадал несовершеннолетний.

«8 мая 2024 года на одной из улиц Краснокамска во время сильного ветра металлические конструкции автобусной остановки обрушились на 8‑летнего ребенка. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу, где ему оказали помощь», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале.

Следствием и судом установлено, что руководитель предприятия, располагая реальными и финансовыми возможностями, не обеспечил надлежащее техническое состояние остановочного павильона. Он не организовал заключение муниципального контракта либо договора на ремонт и реконструкцию объекта, ненадлежащим образом провел и проконтролировал обследование конструкции на предмет необходимости проведения ремонта. Упущения привели к обрушению металлических элементов остановки на несовершеннолетнего.

