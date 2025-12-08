СК добился возбуждения дел в отношении пятерых судей из Ростова-на-Дону
08 декабря 2025 в 15:04
Фото: © URA.RU
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила представление председателя СК Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.
