Онколог из Питера дала последний шанс девочке из Екатеринбурга

Анна прошла несколько курсов химиотерапии, и для полного восстановления ей необходима последующая реабилитация Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В свердловском городе Артемовском проживает Анна Ермакова, чья судьба осенью 2021 года кардинально изменилась. В тот период она училась на втором курсе медколледжа и строила профессиональные планы. Занятия, практика, насыщенная студенческая жизнь — казалось, перед ней открыты все возможности. Но неожиданно она столкнулась с тяжелым онкологическим заболеванием. О том, как жители со всей страны помогают собрать средства на ее реабилитацию — в материале URA.RU.

Первый тревожный звонок: когда головная боль оказалась опухолью

Осень 2021 года. Пандемия COVID-19 вновь переводит студентов на дистанционное обучение, и Аня возвращается из Екатеринбурга в отчий дом. К этому моменту она уже несколько месяцев мужественно боролась с изматывающими головными болями, не поддававшимися обычным обезболивающим. «Мы видели, как она меняется на глазах: нездоровая бледность, постоянная усталость, резкая потеря веса», — вспоминает мама девушки Оксана Ермакова. Обращение в местную поликлинику не принесло ясности: симптомы списали на юношеское переутомление и возрастную перестройку организма.

Анна мечтает стать врачом Фото: Семейный архив

Но родительское сердце не обманешь. Самочувствие дочери стремительно ухудшалось, и Ермаковы приняли волевое решение — самостоятельно провести магнитно-резонансную томографию головного мозга в Екатеринбурге. Роковые результаты пришли на электронную почту по дороге домой.

Продолжение после рекламы

«Врачи обнаружили объемное образование в мозге, требовавшее немедленного вмешательства нейрохирурга. Связавшись со специалистом, мы услышали приговор: операцию нужно было делать „еще вчера“. Промедление даже в сутки могло стать фатальным», — с дрожью в голосе рассказывает Оксана.

Нейрохирургия и ее суровые последствия

В считанные дни были пройдены все подготовительные процедуры, и Анна легла на операционный стол в одной из клиник Екатеринбурга. Хирургическое вмешательство прошло технически успешно — опухоль удалили. Однако цена победы оказалась чрезвычайно высокой. Последствия затронули базовые функции организма: девушка потеряла речь, способность самостоятельно принимать пищу и двигаться. Появился тремор в конечностях, взгляд стал несфокусированным. Две недели в реанимации, затем перевод в Институт мозга города Березовский на раннюю реабилитацию. Из-за жестких ковидных ограничений мать не могла быть рядом, и уход лег на плечи знакомых медсестер.

Домой Анну привезли в инвалидной коляске, с установленным зондом для питания, но — что стало главным лучом надежды — в полном сознании и с пониманием происходящего. Семья погрузилась в новую реальность, где заново учили дочь жевать, глотать, общаться с помощью простейших жестов и колокольчика, которым она подзывала родителей. Первые слоги вернулись лишь спустя три долгих месяца. Благодаря ежедневным домашним занятиям и титаническим усилиям близких Анна постепенно начала делать первые шаги, хотя ее походка долгое время оставалась неуверенной и шаткой.

В результате проведения высокодозной химиотерапии у Ани произошло полное выпадение волос Фото: Семейный архив

Новый враг: осложнение от лечения

Гистологический анализ удаленной опухоли принес еще один тяжелый диагноз: анапластическая медуллобластома IV степени. Это агрессивное злокачественное новообразование, характерное преимущественно для детского возраста. На момент обнаружения Ане как раз исполнилось 18 лет, что автоматически перевело ее из детской во взрослую онкологию, где подобные случаи — большая редкость.

Следуя протоколу известного российского нейроонколога Ольги Желудковой из Санкт-Петербурга, Анна прошла через комбинированное лечение: курс лучевой терапии и шесть из запланированных восьми блоков химиотерапии. Организм, ослабленный операцией, не выдержал бы большего. Побочные эффекты были жестокими: полная алопеция (выпадение волос), изнуряющая тошнота, отсутствие аппетита, критические падения показателей крови. О какой-либо реабилитации в этот период не могло быть и речи.

К февралю 2022 года наступила долгожданная ремиссия, позволившая, наконец, сосредоточиться на восстановлении. Но испытания не закончились. Появились сильные боли в области таза и спины. Обследование выявило новую, страшную проблему — асептический некроз головки бедренной кости III степени. Это тяжелейшее осложнение, при котором костная ткань отмирает из-за нарушения кровоснабжения. Врачи напрямую связали его с проведенной высокодозной химиотерапией. По словам лечащего онколога, за три десятилетия практики он наблюдал подобное лишь в трети случаев.

Продолжение после рекламы

Эндопротезирование и срочная необходимость в реабилитации

Сегодня Анне необходима операция по тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава. Само хирургическое вмешательство возможно провести по государственной квоте в Санкт-Петербурге. Однако ключ к возвращению к полноценной жизни лежит не в самой операции, а в том, что последует за ней — в интенсивной, профессиональной реабилитации.

Анне необходима дорогостоящая программа реабилитационного лечения Фото: Семейный архив

Без нее высоки риски развития контрактур (ограничения подвижности сустава), атрофии мышц и других осложнений, которые могут свести на нет все предыдущие усилия. Для эффективного восстановления двигательных функций, обучения ходьбе с новым суставом и возвращения к самостоятельности необходим курс в специализированном реабилитационном центре.

Призыв о помощи: время — самый ценный ресурс

На данный момент сбор средств организован семьей самостоятельно, поскольку ожидание очереди в крупные благотворительные фонды может занять месяцы, которыми Анна не располагает. Реабилитацию необходимо начинать как до, так и сразу после операции. Оптимальным местом для этого был выбран центр «Три сестры», где курс лечения оценивается в 1 629 000 рублей.

На момент подготовки этого материала собрана лишь часть необходимой суммы — чуть более 560 тысяч рублей. Каждый день отсрочки отдаляет Анну от возможности снова ходить, учиться и воплощать свою мечту о медицинской помощи другим. «Мы открыты и прозрачны: готовы предоставить любые медицинские документы, эпикризы, фотографии, подтверждающие историю болезни и необходимость сбора. Мы верим в доброту и отзывчивость людей», — говорит Оксана Ермакова.

Как можно помочь Анне Ермаковой:

Помочь девушке можно разными способами: можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю, привлечь внимание известных меценатов и волонтеров или поддержать рублем.

Помощь Ане собирается на карту матери — Ермаковой Оксаны. Реквизиты для пожертвований: карта Тинькофф 2202 7020 4633 6397 или по номеру телефона 8953-604-73-37. Средства пойдут на лечение и реабилитацию девушки.