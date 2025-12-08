Кремль отреагировал на новую стратегию безопасности США
Дмитрий Песков положительно оценил новую стратегию нацбезопасности США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил новую стратегию национальной безопасности США, представленную администрацией Дональда Трампа. Он отметил, что содержащийся в документе призыв к диалогу соответствует российскому видению и открывает перспективы для улучшения отношений.
«Мы знаем, что разные администрации придерживаются. Разных точек зрений, занимается разной нюансировкой во внешней политике. Вот такая нюансировка, которую мы видим в новой концепции. Она, безусловно, нам импонирует, там говорит, говорится о необходимости диалога.», — заявил Песков.
Он также добавил, что устранение текущих двусторонних раздражителей может привести к выводу отношений из глубокого кризисного состояния. При этом представитель Кремля подчеркнул, что внешнеполитические подходы разных администраций США традиционно различаются.
Вместе с тем, как отметил Песков, предсказывать долгосрочную политику Вашингтона сложно из-за возможной смены власти. Текущая ситуация, однако, рассматривается как основа для потенциального конструктивного диалога.
Ранее администрация США обнародовала обновленную Стратегию нацбезопасности, где зафиксированы приоритеты политики Дональда Трампа и смягчена риторика в адрес России и Китая. Дмитрий Песков отмечал, что в документе отражены позиции Москвы по нерасширению НАТО и отказу от конфронтации, но призывал судить по реальным действиям Вашингтона, а не по формулировкам на бумаге.
