Бастрыкин добился уголовного дела для пяти судей из Ростова-на-Дону

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие председателю СКР Александру Бастрыкину на возбуждение уголовных дел в отношении четырех судей в отставке и одного действующего судьи из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили журналисты из зала суда.

Ранее ВККС сообщала, что рассмотрит представления председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении шести действующих и бывших судей из Адыгеи, Курска, Нальчика, Санкт-Петербурга и Мордовии. Тогда же коллегия планировала обсудить ходатайство следствия о заключении под стражу экс-председателя Юргомышского райсуда Курганской области Валерия Козлова, у которого в октябре прошли обыски.