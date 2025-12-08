Бастрыкин добился уголовного дела для пяти судей из Ростова-на-Дону
ВККС выдала разрешение Бастрыкину на возбуждение дела в отношении судей
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие председателю СКР Александру Бастрыкину на возбуждение уголовных дел в отношении четырех судей в отставке и одного действующего судьи из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили журналисты из зала суда.
«Высшая квалификационная коллегия судей решила дать согласие на возбуждение дела в отношении судьи Советского суда Ростова-на-Дону Цмакаловой по ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — огласил решение коллегии Николай Тимошин, передает ТАСС.
Ранее ВККС сообщала, что рассмотрит представления председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении шести действующих и бывших судей из Адыгеи, Курска, Нальчика, Санкт-Петербурга и Мордовии. Тогда же коллегия планировала обсудить ходатайство следствия о заключении под стражу экс-председателя Юргомышского райсуда Курганской области Валерия Козлова, у которого в октябре прошли обыски.
