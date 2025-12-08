В Екатеринбурге задержали похитителей студента-киргиза, который пропал 13 лет назад

Силовики смогли вычислить шестерых фигурантов, причастных к похищению Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге задержали похитителей студента-киргиза Нурмамата Мухамедали, который пропал без вести в 2012 году. Организатора похищения отправили в колонию, сообщили URA.RU в свердловской прокуратуре.

Как писало агентство, 23 апреля 2012 года на улице Бебеля Мухамедали затолкали в BMW, вытащив из «Волги». Его увезли в неизвестном направлении. С тех пор о судьбе 19-летнего парня ничего не было известно. Лидер киргизской диаспоры на Урале Урмат Курбанбаев в беседе с URA.RU предполагал, что мужчина мог стать жертвой бандитских разборок.

В 2014-м у следствия появились подозреваемые — два гражданина Киргизии. Их объявили в розыск. В прокуратуре отметили, что Нурмамата похитила группа из шести человек. «Сегодня организатор похищения получил приговор. Его обвинили в похищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. „а“ ч. 2 ст. 126 УК РФ). В апреле 2012-го он обратился к знакомому с предложением похитить [Нурмамата], последний позвал еще пятерых знакомых из спортивного зала (при этом сам не участвовал в этом — прим. ред.)», — сообщили в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима. Свою вину он не признал. «Следствием СКР по уголовному делу проведен ряд мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы», — добавили в региональном СУ СК.