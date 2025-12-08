Логотип РИА URA.RU
Девелопер и бывший мэр присматриваются к пермскому заксо

Девелопера Бесфамильного и экс-мэра Лызова прочат в депутаты пермского ЗС
08 декабря 2025 в 15:40
Выборы в заксобрание пройдут в сентябре 2026 года

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гендиректор «Орсо групп», депутат пермской гордумы Михаил Бесфамильный намерен баллотироваться в заксобрание. Один из вариантов — по списку партии «Единая Россия» по региональной группе №30, рассказывают источники URA.RU в политэлитах. Сейчас ее представляет Елена Зырянова, но она больше в выборах участвовать не будет. Другой претендент на выдвижение по этой территории бывший замглавы администрации губернатора, экс-глава Добрянки Константин Лызов.

«Избраться по региональной группе №30 по спискам будет несложно. Там всегда партия набирает достаточно для получения мандата. Считается, что здесь, в Коми-округе, все зачищено. Поэтому место очень хорошее», — пояснил инсайдер.

Михаил Бесфамильный заявил, что пока обсуждать что-то преждевременно. Константин Лызов, сейчас вице-президент «ПФПГ», ответил, что не располагает информацией по поводу своего выдвижения в заксобрание. Елена Зырянова многие годы возглавляла бюджетный комитет ЗС, но ушла с должности, сохранив мандат, весной 2025 года. Больше избираться она не планирует.

