Песков раскрыл URA.RU следующий этап в переговорах по Украине

Песков: Москва намерена получить информацию о переговорах Уиткоффа с украинцами
08 декабря 2025 в 15:28
Москва рассчитывает получить информацию об итогах работы американцев с украинской делегацией, заявил Дмитрий Песков

Москва рассчитывает получить информацию об итогах работы американцев с украинской делегацией, заявил Дмитрий Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

России важно получить итоги переговоров между американцами и украинцами по завершению конфликта. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что, по словам президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский еще даже не прочитал мирные инициативы Штатов.

«Мы не знаем точно, какие там расхождения во мнениях (в украинской верхушке. — прим. ред.). Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с Кушнером, и потом Уиткофф и Кушнер на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Сейчас нам важно понять, собственно, какие итоги этой работы. Ну, очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это неконструктивно. И главное, что это не дает добиться результатов. Поэтому рассчитываем такую информацию получить, тогда будет понятно», — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский еще даже не прочитал мирное предложение США по урегулированию конфликта. По его мнению, именно поэтому Зеленский выступает против мирного плана, в отличие от своего окружения.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

