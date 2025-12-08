Песков раскрыл URA.RU следующий этап в переговорах по Украине

«Мы не знаем точно, какие там расхождения во мнениях (в украинской верхушке. — прим. ред.). Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с Кушнером, и потом Уиткофф и Кушнер на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Сейчас нам важно понять, собственно, какие итоги этой работы. Ну, очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это неконструктивно. И главное, что это не дает добиться результатов. Поэтому рассчитываем такую информацию получить, тогда будет понятно», — сказал Песков.