Песков раскрыл URA.RU следующий этап в переговорах по Украине
Москва рассчитывает получить информацию об итогах работы американцев с украинской делегацией, заявил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
России важно получить итоги переговоров между американцами и украинцами по завершению конфликта. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что, по словам президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский еще даже не прочитал мирные инициативы Штатов.
«Мы не знаем точно, какие там расхождения во мнениях (в украинской верхушке. — прим. ред.). Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с Кушнером, и потом Уиткофф и Кушнер на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Сейчас нам важно понять, собственно, какие итоги этой работы. Ну, очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это неконструктивно. И главное, что это не дает добиться результатов. Поэтому рассчитываем такую информацию получить, тогда будет понятно», — сказал Песков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский еще даже не прочитал мирное предложение США по урегулированию конфликта. По его мнению, именно поэтому Зеленский выступает против мирного плана, в отличие от своего окружения.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
