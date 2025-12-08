Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Тюмени резко изменилась ситуация с мобильным интернетом

В микрорайонах Тюмени заработал мобильный интернет
08 декабря 2025 в 16:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ограничения в работе интернета наблюдаются больше двух недель

Ограничения в работе интернета наблюдаются больше двух недель

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени сообщают о возобновлении работы мобильного интернета в некоторых районах города. Как сообщили читатели URA.RU, проблемы сохраняются только в центре города.

«В Зареке, Доме обороны, Восточном и многих других микрорайонах интернет начал работать без проблем. Как только въезжаешь в центр (в районе набережной) и до перекрестка Республики — Мельникайте не ловит ничего. Работают сервисы „Яндекса“, приложение „ВКонтакте“, мессенджер MAX», — поделились тюменцы.

В инфоцентр регионального правительства направлен запрос, сняты ли ограничения. Ответ ожидается.

Продолжение после рекламы

Ограничения в работе интернета наблюдаются больше двух недель. Как ранее писало URA.RU, блокировка мобильного интернета введена в целях безопасности, и будет снята как только ситуация это позволит. Ограничения не зависят от операторов или региональных властей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал