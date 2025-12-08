В Тюмени резко изменилась ситуация с мобильным интернетом
Ограничения в работе интернета наблюдаются больше двух недель
Жители Тюмени сообщают о возобновлении работы мобильного интернета в некоторых районах города. Как сообщили читатели URA.RU, проблемы сохраняются только в центре города.
«В Зареке, Доме обороны, Восточном и многих других микрорайонах интернет начал работать без проблем. Как только въезжаешь в центр (в районе набережной) и до перекрестка Республики — Мельникайте не ловит ничего. Работают сервисы „Яндекса“, приложение „ВКонтакте“, мессенджер MAX», — поделились тюменцы.
В инфоцентр регионального правительства направлен запрос, сняты ли ограничения. Ответ ожидается.
Ограничения в работе интернета наблюдаются больше двух недель. Как ранее писало URA.RU, блокировка мобильного интернета введена в целях безопасности, и будет снята как только ситуация это позволит. Ограничения не зависят от операторов или региональных властей.
