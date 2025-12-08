Логотип РИА URA.RU
ХК «Трактор» остался без главного тренера: Рише покинул клуб

08 декабря 2025 в 15:25
Рафаэль Рише покинул ХК «Трактор»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И.о. главного тренера ХК «Трактор» Рафаэль Рише ушел из команды. Об этом URA.RU сообщили источники в спортивной сфере.

«Поражение 4:8 от московского „Динамо“ стало переломным моментом. Рише принял решение покинуть команду. Он уже попрощался с составом», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой ХК «Трактор». Ответ ожидается.

Рише возглавил ХК «Трактор» после ухода Бенуа Гру. Все это время он был «исполняющим обязанности главного тренера».

