ХК «Трактор» остался без главного тренера: Рише покинул клуб
Рафаэль Рише покинул ХК «Трактор»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
И.о. главного тренера ХК «Трактор» Рафаэль Рише ушел из команды. Об этом URA.RU сообщили источники в спортивной сфере.
«Поражение 4:8 от московского „Динамо“ стало переломным моментом. Рише принял решение покинуть команду. Он уже попрощался с составом», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с пресс-службой ХК «Трактор». Ответ ожидается.
Рише возглавил ХК «Трактор» после ухода Бенуа Гру. Все это время он был «исполняющим обязанности главного тренера».
