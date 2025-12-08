Рогов раскрыл дальнейшую судьбу Ермака при условии, если тот покинет Украину
Андрей Ермак может уехать в Лондон, если сможет выбраться с Украины, предположил Рогов
Фото: Официальный сайт президента Украины
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попытается эмигрировать в Лондон, если киевские власти дадут ему возможность покинуть страну. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Именно там у опального украинского политика есть элитная недвижимость.
«Взаимоотношения Ермака с украинским политикумом — яркий пример жабогадюкинга, когда ближайшие соратники и кумовья в одночасье превращаются в безжалостных врагов. Расправа над Ермаком — попытка Владимира Зеленского сторговаться с Вашингтоном. Дадут ли Ермаку возможность уйти? Впрочем, если Ермаку повезет, он может обосноваться в Лондоне. Он купил элитную недвижимость в британской столице незадолго до начала СВО», — указал Рогов в беседе с «Ридусом».
Андрей Ермак в декабре был снят с должности руководителя Офиса президента и выведен из Совета национальной безопасности, а также лишен участия в работе Ставки верховного главнокомандующего Украины. Причиной послужило обвинения в его сторону, связанные с участием в масштабном коррупционном скандале в сфере энергетики.
В конце ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в квартире экс-главы Офиса президента в рамках дела бизнесмена Тимура Миндича. Имя Ермака фигурирует в материалах следствия. При этом некоторые считают, что отставка Ермака была выгодна самому президенту страны Владимиру Зеленскому. Бывший пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель ранее заявляла, что Ермак нередко саботировал выполнение поручений Зеленского и вводил главу государства в заблуждение.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
- Юрий08 декабря 2025 16:04Пусть Рогов сообщит свой источник.