Рогов раскрыл дальнейшую судьбу Ермака при условии, если тот покинет Украину

Андрей Ермак может уехать в Лондон, если сможет выбраться с Украины, предположил Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попытается эмигрировать в Лондон, если киевские власти дадут ему возможность покинуть страну. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Именно там у опального украинского политика есть элитная недвижимость.

«Взаимоотношения Ермака с украинским политикумом — яркий пример жабогадюкинга, когда ближайшие соратники и кумовья в одночасье превращаются в безжалостных врагов. Расправа над Ермаком — попытка Владимира Зеленского сторговаться с Вашингтоном. Дадут ли Ермаку возможность уйти? Впрочем, если Ермаку повезет, он может обосноваться в Лондоне. Он купил элитную недвижимость в британской столице незадолго до начала СВО», — указал Рогов в беседе с «Ридусом».

Андрей Ермак в декабре был снят с должности руководителя Офиса президента и выведен из Совета национальной безопасности, а также лишен участия в работе Ставки верховного главнокомандующего Украины. Причиной послужило обвинения в его сторону, связанные с участием в масштабном коррупционном скандале в сфере энергетики.

