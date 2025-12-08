Екатеринбуржцам повысят зарплату в 2026 году, но не всем

С января 2026 года на треть повысятся оклады работников трех городских служб, отвечающих за экологию и инфраструктуру. Решение направлено на улучшение кадровой ситуации и эффективности работы учреждений. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава администрации города Екатеринбурга Алексей Орлов .

Повышение коснется сотрудников «Екатеринбургского лесничества», МУП «Зеленстрой» и МУП «Водоотведение и искусственные сооружения». Эти учреждения отвечают за охрану городских лесов и парков, озеленение, а также содержание мостов, путепроводов и дождевой канализации. Это продолжение политики повышения доходов муниципальных работников: с ноября 2024 года на 30% уже увеличены оклады водителей, механизаторов и дорожных рабочих в районных ДЭУ.