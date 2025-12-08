Балицкий раскрыл, сколько тысяч абонентов находятся без света после атаки ВСУ

По словам Балицкого, сейчас энергетики занимаются восстановительными работами Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Запорожской области после атаки ВСУ больше 8 тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«На данный момент по Запорожской области отключенными остаются 8113 абонентов: в Васильевском, Мелитопольском, Черниговском, Бердянском и Каменско-Днепровском районах», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, основная часть обесточенных — более 6 тысяч абонентов в городе Каменка-Днепровская, где где ВСУ ударили по гражданской электросетевой инфраструктуре. Сейчас энергетики занимаются восстановительно-ремонтными работами. Губернатор добавил, что работы осложняются тем, что сохраняется риск повторных ударов.