Налоговая через суд взыщет с пермский евангелистов долг

Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Пермскому краю обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности. Долг числится за евангелистами.

«Речь идет о религиозной организации „Новый завет“. Размер требований составляет 28,4 тысяч рублей», — сказано в материалах картотеки.

Дом культуры имени Ленина был передан религиозной организации «Новый завет» в 2005 году, при этом право собственности на земельный участок сохранилось за муниципалитетом. В 2021 году администрация Перми инициировала судебное разбирательство, потребовав от организации 10,4 млн рублей за пользование землей и 3,5 млн рублей в виде процентов.

В 2024 году суд частично удовлетворил исковые требования. Апелляционные жалобы со стороны ответчика оставлены без удовлетворения, и дело было передано на рассмотрение в Верховный суд РФ.

Ранее власти города рассматривали вариант выкупа здания у религиозной организации, планируя направить на это 260 млн рублей из городского бюджета. Однако, по словам депутата Сторожева, указанные средства впоследствии были исключены из бюджета на 2026–2028 годы.