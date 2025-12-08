Налоговая через суд взыщет с пермский евангелистов долг
Сумма долга религиозной организации составляет 28 тысяч рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Пермскому краю обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности. Долг числится за евангелистами.
«Речь идет о религиозной организации „Новый завет“. Размер требований составляет 28,4 тысяч рублей», — сказано в материалах картотеки.
Дом культуры имени Ленина был передан религиозной организации «Новый завет» в 2005 году, при этом право собственности на земельный участок сохранилось за муниципалитетом. В 2021 году администрация Перми инициировала судебное разбирательство, потребовав от организации 10,4 млн рублей за пользование землей и 3,5 млн рублей в виде процентов.
В 2024 году суд частично удовлетворил исковые требования. Апелляционные жалобы со стороны ответчика оставлены без удовлетворения, и дело было передано на рассмотрение в Верховный суд РФ.
Ранее власти города рассматривали вариант выкупа здания у религиозной организации, планируя направить на это 260 млн рублей из городского бюджета. Однако, по словам депутата Сторожева, указанные средства впоследствии были исключены из бюджета на 2026–2028 годы.
Во время заседания Пермской городской думы 18 ноября мэр Эдуард Соснин сообщил, что подход городских властей к вопросу возврата ДК имени Ленина был пересмотрен. По его словам, исключение средств из бюджета не означает отказа от намерения вернуть объект в муниципальную собственность. Соснин напомнил, что поручение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о возврате здания продолжает действовать. В настоящее время, по его утверждению, ведется активная работа, направленная на как можно более оперативное возвращение ДК в собственность муниципалитета.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!