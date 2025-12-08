Летучую мышь нашли в подъезде Фото: Алексей Баранов © URA.RU

В Перми в микрорайоне Садовый летучая мышь залетела в подъезд. Ее обнаружили местные жители. Сейчас млекопитающее находится в реабилитационном центре «Фауна Урала», который занимается спасением диких животных. Подробности URA.RU рассказала сотрудница центра Марина Перезолова.

«Жители дома в микрорайоне Садовый обнаружили в подъезде летучую мышь. Они позвонили в ЕДДС, а те уже нам. Мы приехали и забрали животное себе. Это оказался самец двухцветного кожана. Он в истощенном состоянии, мы его откармливаем сейчас», — уточнила Марина.

После того как двухцветный кожан восстановится и наберет вес, его уложат в зимнюю спячку, а весной выпустят в природу. Сейчас в реабилитационном центре находится три летучие мыши. «Во многих домах на чердаках живут летучие мыши. В поисках места для спячки они иногда залетают в подъезды», — рассказала Марина, отвечая на вопрос как двухцветный кожан оказался среди людей.

Продолжение после рекламы